اندلاع حريق ضخم في ميناء جازان النفطي بعد افشال هجوم قوارب مفخخة

الوكيل الاخباري - صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بأنه بالإشارة إلى قيام قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية، فقد نجم عن هذه العملية، التي تمت بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، حريقٌ في الخراطيم العائمة في المنصة، وتم التعامل مع الحريق حسب القواعد المُتبعة .



وأكد المصدر في تصريحه أن المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وغيره من الأفعال الإجرامية الموجهة ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف السعودية فحسب، وإنما تستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، كما تستهدف الاقتصاد العالمي ككل .

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المصدر - سبق



