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الجمعة، 21-01-2022 04:05 م

اندلاع حريق في شركة البترول الوطنية الكويتية

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الوكيل الاخباري - قالت شركة البترول الوطنية الكويتية في بيان إن حريقا اندلع في ساعة مبكرة من، صباح الجمعة، بموقع تابع لها، مما أدى إلى تعليق عمليات التصدير هناك.
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بحسب بيان مقتضب صادر عن الشركة، لم يسفر الحريق الذي اندلع في منطقة الشعيبة الصناعية بشرق الكويت عن وقوع إصابات.

ووقع الحريق عند خط تدفق فحم الكوك البترولي، وهي المادة الشبيهة بالفحم هي منتج ثانوي للنفط الخام المكرر المستخدم في صناعة الصلب والألمنيوم.

قبل أسبوع واحد فقط، اندلع حريق مميت أثناء أعمال الصيانة في مصفاة نفط رئيسية تديرها الشركة نفسها، مما أسفر عن مقتل عاملين آسيويين اثنين. وأصيب عشرة آخرون، خمسة منهم في حالة خطيرة.

واندلع حريق سابق في المصفاة ذاتها قبل ثلاثة أشهر، مما أدى إلى العديد من الإصابات.

بعد الحريق المميت الذي وقع الأسبوع الماضي، أصدر الرئيس التنفيذي لشركة البترول المملوكة للدولة، وليد البدر، بيانا قال فيه إن "وقوع مثل هذه الحوادث الطارئة هو أمر مؤلم للغاية بالنسبة لنا، ونعمل دائماً على تفاديه بكل الوسائل، لكنه من الأمور المحتملة في صناعة صعبة وبالغة التعقيد كالصناعة النفطية".

وأضاف أن الشركة تعمل جاهدة للحد من مثل هذه الحوادث وتجري مراجعات دورية للإجراءات المعمول بها.

وتمتلك الكويت، التي يبلغ عدد سكانها 4.1 مليون نسمة، سادس أكبر احتياطيات نفطية معروفة في العالم.

 




 

 


 

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