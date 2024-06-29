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السبت، 29-06-2024 04:34 م

اندلاع حريق في مصفاة الزور بالكويت - فيديو

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الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك" اليوم السبت، اندلاع "حريق محدود" في إحدى مناطق التخزين التابعة لمصفاة الزور، "دون أي تأثير على الإنتاج".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"عن المتحدث الرسمي باسم الشركة علي العجمي قوله إن "فرق الإطفاء تعكف حاليا على احتواء الحريق"، مؤكدا "عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو مصابين".

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وشهدت الكويت مؤخرا حريقا كبيرا اندلع في مبنى سكني يقطنه عمال بمنطقة المنقف في محافظة الأحمدي، وراح ضحيته 49 شخصا أغلبهم من الجنسية الهندية.

 

 

RT

 




 

 


 

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