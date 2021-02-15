اندونيسيا: 20 مفقودا بسبب انهيار ارض جراء الامطار

الوكيل الاخباري - أعلنت إدارة الكوارث الطبيعية في اندونيسيا، عن فقدان 20 شخصا على الأقل جراء انهيارات في الاراضي، ادت الى طمر المنازل في مقاطعة جاوا الشرقية في البلاد بسبب الامطار الموسمية الغزيرة والفيضانات.

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وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، راديتيا جاتي إن الامطار الغزيرة الموسمية والفيضانات أدت الى الانهيار الأرضي ما تسبب بفقدان 20 شخصا على الاقل في منطقة نانجوك، وما زال البحث جاريا عنهم، حسب ما اعلنت وكالة الانباء الإندونيسية الرسمية "انتارا"، اليوم الاثنين.



واضاف جاتي ان الفيضانات ضربت ايضا تسع قرى وأغرقت المنازل بالمياه حتى ارتفاع متر واحد في أماكن أخرى بالمقاطعة، موضحا انه تم اجلاء اكثر من الف شخص في شرق وجنوب جاكرتا بعد الهطول الغزير للأمطار خلال الليل، في الوقت الذي حذرت فيه هيئة الارصاد والمناخ الأندونيسية من استمرار هطول المزيد من الامطار الغزيرة في جزيرتي جاوا وبالي ومناطق اخرى في البلاد.

يذكر ان الفيضانات والانهيارات الأرضية جراء الامطار الغزيرة شائعة في إندونيسيا خلال الموسم المطري الممتد من تشرين الأول الى نيسان من كل عام.



-- (بترا)

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