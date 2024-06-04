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الثلاثاء، 04-06-2024 12:04 م

انطلاق القمة الكورية الأفريقية في سيؤول

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الوكيل الاخباري- انطلقت اليوم الثلاثاء، في العاصمة الكورية سيؤول القمة الافتتاحية بين كوريا الجنوبية والدول الأفريقية، لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون في سلاسل التوريد والتنمية مع الدول الأفريقية.

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وضمت القمة، وفقًا لوكالة "يونهاب" ، وفودًا من 48 دولة أفريقية، بما في ذلك 25 من الزعماء، حيث تتضمن جلسة رئيسية في اليوم الأول، تليها قمة الأعمال التي تركز على التجارة والاستثمار يوم غد الأربعاء.


وقال الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك يول" في كلمة له خلال الافتتاح، إن بلاده تهدف إلى توسيع التجارة والاستثمار مع أفريقيا من خلال سلسلة من الاتفاقيات، مثل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية وأطر تعزيز التجارة والاستثمار.


وتعهد بدعم جهود أفريقيا نحو التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تم إطلاقها عام 2019.


وأشار إلى أن بلاده ستوسع مساعدتها الإنمائية الرسمية إلى حوالي 10 مليارات دولار بحلول عام 2030؛ وستقدم تمويلاً للصادرات بحوالي 14 مليار دولار، لمساعدة الشركات الكورية على توسيع التجارة والاستثمار في أفريقيا.

 




 

 


 

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