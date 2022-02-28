انطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا

الوكيل الإخباري-انطلقت المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا، وذلك بعد وصول الوفد الأوكراني اليوم إلى غوميل وفق ما نقل مراسل وكالة "سبوتنيك"، منذ دقائق عدة،.

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وأشار مراسل الوكالة أن المفاوضات بين الجانبين الأوكراني والروسي انطلقت منذ دقائق معدودة.



وبحسب المراسل، الجانبان متوجدان في منطقة قريبة من الحدود الأوكرانية البيلاروسية وقريبة من ضفة نهر بريبيات.



وأعلن مراسل وكالة "سبوتنيك" عن وصول الوفد الأوكراني المفاوض إلى مدينة غوميل البيلاروسية على متن مروحيتين، وذلك لبدء المفاوضات المقررة مع الجانب الروسي.



وأشار المراسل إلى أن الوفد الأوكراني المفاوض يضم كل من وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف ووزير الخارجية توشينسكي.







سبوتنيك

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