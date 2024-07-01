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الإثنين، 01-07-2024 10:26 ص

انطلاق حملة الجولة الثانية لرئاسة إيران

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الوكيل الإخباري- باشر المرشحان الإصلاحي مسعود بزشكيان والمحافظ سعيد جليلي أمس حملتيهما للجولة الثانية الحاسمة للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة الجمعة، مع إعلان "مجلس صيانة الدستور" الموافقة على نتائج الجولة الأولى، وسط مقاطعة قياسية للاقتراع تخطت 60%.

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وتوجه جليلي إلى بازار طهران، الذي يخضع تقليدياً للمحافظين في وسط طهران، وتحدث إلى التجار هناك حول خططه لإنعاش الاقتصاد. ونقلت وكالة "مهر" الحكومية عن جليلي قوله للتجار إن لديه برنامجاً "محكماً" لمعالجة الأزمة الاقتصادية، مؤكداً: "تحسين الوضع الاقتصادي من أبرز برامجنا. نحن قد وضعنا خططاً شاملة ومفصلة لتحسين معيشة الناس"، وأضاف: "سنحسّن الوضع المعيشي والاقتصادي للناس من خلال البرامج المحكمة التي وضعناها".

 

بدوره، تعهد بزشكيان عبر منصة "إكس"، حماية الحريات العامة، ورفع القيود عن الإنترنت، والعمل على وقف دوريات "شرطة الأخلاق". ونفى حملته أي نيات له برفع أسعار البنزين، بعد تصريحات لرئيس حملته، علي عبدالعلي زاده. ويتواجه بزشكيان وجليلي مساء اليوم في أول مناظرة تلفزيونية في الجولة الثانية، التي تدور حول السياسة الخارجية والداخلية، قبل مناظرة ثانية وأخيرة مساء الثلاثاء حول الاقتصاد.

 

وتجددت الحرب الكلامية بين المعسكرين المحافظ والإصلاحي، انطلاقاً من البرلمان الإيراني، الذي شهد احتجاج النائب المتشدد حميد رسايي، على بزشكيان، بسبب تصريحات مستشاره، محمد جواد آذري جهرمي، الوزير السابق للاتصالات في حكومة روحاني، الذي دعا إلى منع تولي "طالبان" الحكم في إيران، في إشارة إلى المحافظين.

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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