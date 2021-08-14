السبت 14-08-2021
الوكيل الاخباري

المسلسل الأردني مدرسة الروابي للبنات يشعل جدلا عبر تويتر

خلال نصف عام روسيا منعت حوالي 99 ألف أجنبي من دخول أراضيها

إدارة السير تكشف سبب الحادث المروع الذي أودى بـحياة 3 أشخاص بالزرقاء

خبير مالي روسي لا يستبعد هبوط الدولار إلى 65 روبلا بحلول نهاية العام

الأردن والعراق يبحثان تنفيذ المدينة الاقتصاديَّة

وزير العمل: تسهيلات لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة

انطلاق عملية أمنية واسعة شمال بغداد

الحكومة: سيتم ضبط عمل التجارة الإلكترونية

أول رسالة من دنيا سمير غانم للجمهور بعد وفاة والدتها دلال عبد العزيز

أسعار الذهب السبت 14/8/2021

السبت، 14-08-2021 10:04 ص

انطلاق عملية أمنية واسعة شمال بغداد

611761d24c59b75567391752


الوكيل الإخباري- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، عن انطلاق عملية أمنية واسعة في مناطق شمال العاصمة بغداد.

اضافة اعلان

 

وأفاد بيان للخلية بأنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، شرعت قيادة عمليات بغداد بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي، عند الساعة السادسة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، بعملية أمنية واسعة في مناطق شمال بغداد".

وأشار البيان إلى أن "وحدات من القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وأجهزة أمنية أخرى اشتركت بالعملية الأمنية".

وأضاف البيان أن "العملية تهدف إلى تعقب عناصر عصابات "داعش" الإرهابية في هذه المناطق".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
611776054c59b7551b7c0237

خلال نصف عام روسيا منعت حوالي 99 ألف أجنبي من دخول أراضيها

المغرب

المغرب يستخدم طائرات مراقبة لرصد حرائق الغابات

طا

وصول أكثر من 40 طنا من الأدوية والمعدات الطبية الروسية إلى كوبا

800-1

كندا تعتزم استقبال 20 ألف لاجئ أفغاني

495

روسيا.. العثور على المروحية المنكوبة في كامتشاتكا وعدد من جثث الضحايا

فنزوووو

فنزويلا.. مذكرة تفاهم بين الحكومة والمعارضة

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_4713b274544bc2c98cb43930e1c594df

استهداف السفارة الأمريكية في بغداد

1200px-Flag_of_Iraq.svg

العراق يحدد طبيعة علاقته مع التحالف الدولي

60fc14e74236043e4f75329d

الكاظمي يعلن القبض على مخططي ومنفذي هجوم مدينة الصدر الأخير

الكاظمي

الكاظمي يوقف مسؤولا أمنيا عقب انفجار بغداد

بغداد

انفجار في سوق شعبي في مدينة الصدر ببغداد

1043141963_0_156_3000_1844_1200x0_80_0_1_4c0c3714b51d59792aa5804a9c63d7ba

مقتل شخصين وإصابة ثلاثة في هجوم إرهابي بالعراق