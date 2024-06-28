انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

الوكيل الاخباري- فتحت مراكز الاقتراع في إيران اليوم، عند الساعة الثامنة صباحا أبوابها أمام أكثر من 61 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، في 59 ألف مركز اقتراع في إيران و 95 دولة حول العالم.

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وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي في خطاب متلفز "نبدأ الانتخابات" الرئاسية الـ14 في البلاد.



ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين هم: مصطفى بورمحمدي ومسعود بزشكيان وسعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف، وذلك بعد إعلان المرشحين أمير حسين قاضي زاده هاشمي وعلي رضا زاكاني انسحابهما من السباق الرئاسي.

وجاء تنظيم هذه الانتخابات على عجل بعد مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث طائرة هليكوبتر في 19 أيار الماضي.