الأحد 15-05-2022
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الأحد، 15-05-2022 09:07 م

انطلاق مناورات جوية بين سلطنة عمان والولايات المتحدة

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الوكيل الاخباري - انطلقت مناورات جوية بين سلطنة عمان والولايات المتحدة، الأحد، تحت شعار "الاختبار الدقيق"، تستمر حتى 19 مايو/أيار الجاري.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، بـ"انطلاق فعاليات التمرين الجوي المشترك لسلاح الجو السلطاني العُماني، بمشاركة عناصر من القوات الجوية بالولايات المتحدة".

وأضافت أن المناورة انطلقت في السلطنة، بحضور قائد سلاح الجو العماني اللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري، وقائد القوة الجوية التاسعة بالقوات الجوية الأمريكية، الفريق جريجوري م. جييو.

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