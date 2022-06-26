انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف - فيديو

الوكيل الإخباري - سمع دوي أربعة انفجارات في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد في العاصمة الأوكرانية كييف.

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وأسفرت الانفجارات عن إصابة مجمع سكني بالقرب من وسط كييف ما أدى إلى اندلاع حريق وانبعاث سحابة كبيرة من الدخان الرمادي.



ووفق ما ذكرت "فرانس برس"، فإنه لم تتوفر معلومات حتى الآن عن ضحايا محتملين.



وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف على تطبيق "تيليغرام" إن عدة انفجارات وقعت في ساعة مبكرة من صباح الأحد في حي شيفتشينكيفسكي بكييف.



وأضاف كليتشكو: "أرسلت طواقم الإسعاف ورجال الإنقاذ إلى مكان الحادث. سيتم توافر مزيد من المعلومات التفصيلية لاحقا"، حسبما نقلت "رويترز".

pic.twitter.com/dWosfiRM44 #BREAKING UPDATE: Reported video from the scene in Shevchenko district of Kyiv after multiple cruise missiles hit an apartment building complex in the Ukrainian capital. Reports of victims. https://t.co/pgQI0AotFB June 26, 2022

سكاي نيوز