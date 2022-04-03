انفجارات تهز مدينة أوديسا في أوكرانيا - فيديو

الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بدويّ انفجارات متعددة في مدينة أوديسا الساحلية جنوبي أوكرانيا، يوم الأحد.

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وقالت "رويترز"، إن دخانا شوهد يتصاعد بمدينة أوديسا في الساعات الأولى من صباح الأحد.



أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تراجع حدة الهجمات الجوية والصاروخية الروسية قائلة إن موسكو واصلت سحب وحداتها عبر شمال أوكرانيا.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للانفجارات التي قالوا إنها حدثت في أوديسا، في حين لم تعلن معلومات رسمية عن الهجوم الروسي.



وتعد أوديسا بموقعها الاستراتيجي ومينائها هدفا رئيسيا للقوات الروسية في العملية في العملية العسكرية التي تنفذها في أوكرانيا، وكانت مسرحا لعدة مواجهات مؤخرا بين القوات الأوكرانية والروسية.



تراجع حدة الهجمات الجوية والصاروخية الروسية



أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تراجع حدة الهجمات الجوية والصاروخية الروسية قائلة إن موسكو واصلت سحب وحداتها عبر شمال أوكرانيا.



وذكرت الهيئة في منشور على "فيسبوك" إن القوات الروسية المنسحبة تنشر ألغاما على الطرق وفي بعض البلدات، بحسب زعمها.



وكانت أوكرانيا قد أعلنت أنها استعادت السيطرة على جميع المناطق المحيطة بمدينة كييف، والسيطرة الكاملة على منطقة العاصمة للمرة الأولى منذ أن شنت روسيا عملياتها العسكرية في البلاد.



وكتبت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار على "فيسبوك" أنه "تم تحرير منطقة كييف بالكامل من الغزاة".



ولم يصدر تعليق روسي حتى الآن على تلك المزاعم المتعلقة بعملياتها في كييف.

My friend sent me this from odesa from early this morning pic.twitter.com/6gkevRZYl3 April 3, 2022

سكاي نيوز