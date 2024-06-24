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الإثنين، 24-06-2024 09:44 ص

انفجارات عنيفة في أوديسا إثر ضربة روسية لشحنة صواريخ غربية وصلت مؤخرا

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الوكيل الاخباري- أفاد سيرغي ليبيديف منسق العمل السري في جنوب أوكرانيا بسماع انفجارات عنيفة تهز مصنع الرافعات بمدينة أوديسا إثر ضربة روسية استهدفت مخزنا للصواريخ الغربية وتجمّعا للمرتزقة هناك.

وقال ليبيديف: "سمع انفجار عنيف هز المدينة في منطقة مصنع "كرايان" لتصنيع الرافعات الثقيلة. وحسب مصادر المقاومة، استهدفت ضربة روسية في حوالي الساعة الثامنة صباحا مستودعا للصواريخ الغربية وصلت مؤخرا إلى المصنع، كما يتناقل سكان أوديسا أنباء عن دوي انفجارات في المنطقة وتصاعد أعمدة دخان كثيف منها".

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ولفت ليبيديف إلى أن حوالي عشرة مرتزقة أجانب كانوا في منطقة المستودع عند وقوع الضربة.

 




 

 


 

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