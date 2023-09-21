الخميس 21-09-2023
الوكيل الاخباري

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد مركز الإصلاح والتأهيل العسكري

"البلقاء التطبيقية" تنعى نائب رئيسها الأسبق

الإحصاءات: استخدام مركبات عمومية لتنفيذ الدراسات والمسوحات الميدانية

تعرف على عقوبة أندية المحترفين في حال تغيبها عن الجولة السادسة

بتوجيهات ملكية سامية .. ايعاز من رئيس هيئة الأركان المشتركة

فيديو - الملكة رانيا توجه نصيحة للأميرة رجوة

أسعار الفائدة على القروض.. كيف تؤثر على الأفراد والشركات ؟

الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة الحارة في المملكة

هام للمتقدمين بطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر في الجامعة الأردنية

تعرّف على أكثر وأقل دول العالم استهلاكاً للخبز خلال 2023

الخميس، 21-09-2023 12:02 م

انفجارات في كييف ومناطق أوكرانية أخرى

650be11f4c59b70137702b10


الوكيل الإخباري - وقعت انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المناطق الأخرى خاصة في غرب ووسط البلاد، في ساعات الليل وفجر اليوم الخميس، حسبما أفادت السلطات ووسائل إعلام أوكرانية.

وتم تشغيل صافرات الإنذار وإعلان حالة التأهب الجوي في عموم أوكرانيا في ساعات الليل وفي كييف وتسع مناطق أخرى فجرا، وفيما يلي حصيلة الضربات التي استهدفت مواقع في أوكرانيا:

اضافة اعلان


- في كييف أدى سقوط حطام إلى أضرار في مناطق دارنيتسكي وسولومينسكي وشيفتشينكوفسكي، مع اندلاع حرائق في منطقة دارنيتسكي.


- في مقاطعة كييف اندلعت حرائق بعد سقوط حطام في أراضي بعض المؤسسات الإنتاجية، حسب وزارة الداخلية.


- سماع دوي انفجارات قوية في مدينة روفنو (غرب)، وانقطاع الكهرباء عن جزء من المدينة.


- سماع دوي انفجارات في مقاطعة خميلنيتسكي (غرب)، مع تقارير عن تشغيل الدفاعات الجوية.


- ضربات تصيب مواقع صناعية في مقاطعة لفوف (غرب)، مما تسبب في أضرار واشتعال النيران في إحدى الورشات.


- سماع دوي انفجارات في مقاطعة فينيتسا.


- تدمير مستودع نتيجة ضربات استهدفت مقاطعة خاركوف.


- سقوط حطام على وسط مدينة تشيركاسي (وسط) بعد تشغيل الدفاعات الجوية، مما أدى إلى تضرر مبنى فندق واندلاع حريق فيه، حسبما ذكرت السلطات هناك.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
650c10fd4c59b7046f765e03

الداخلية الفرنسية تصف تهديد "القاعدة" بشن هجوم على البلاد بالخطير

1688030444381 (1)

البرلمان العربي يدعو لتعزيز التضامن في مواجهة التحديات الراهنة

download

ولاية تكساس : فرض ضريبة 200 دولار سنويا على سائقي السيارات الكهربائية

AP23263409741143-696x464

خلال 24 ساعة .. اعصاران يضربان دولة جديدة ويخلفان ضحايا-فيديو

image - 2023-09-21T113255.601

لأول مرة في التاريخ... ملك بريطانيا يلقي كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي

image - 2023-09-21T101504.044

نجل بايدن سيمثل شخصيا أمام المحكمة في الثالث من أكتوبر

أخبار متعلقة
_121825157_gettyimages-1235893356

وزيرة خارجية ألمانيا تصل إلى كييف بزيارة غير معلنة

64fd70314c59b7210d7b3a8d

برلماني بولندي: ندعم أوكرانيا دفاعا عن مصلحة بلادنا

64f31ac24c59b765e451b043

سيناتور روسي: سندمّر قذائف اليورانيوم الأمريكية فور وصولها إلى أوكرانيا

64eec5a34c59b7237613da49

أوربان يؤكد استحالة هزيمة روسيا

image (69)

أوكرانيا: مقاتلات إف-16 ستغير قواعد اللعبة

64e9cf744c59b777811e299b

زاخاروفا: دول أوروبا متورطة في النزاع حول أوكرانيا