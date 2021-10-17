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الأحد، 17-10-2021 07:23 ص

انفجار إطارات طائرة مصرية أثناء هبوطها في رومانيا

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الوكيل الإخباري - انفجرت 4 إطارات لطائرة تابعة لشركة "فلاي إيجيبت" المصرية خلال عملية هبوط بمطار كلوج نابوكا في رومانيا، ما أدى إلى انحراف الطائرة عن مسارها على المدرج.

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وأمر رئيس سلطة الطيران المدني في مصر أشرف نوير، بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث.


وقال مصدر في الطيران المدني المصري إنه "تم السماح للطائرة بالإقلاع من رومانيا دون ركاب، عقب إجراء عملية الإصلاح، والتأكد من توافر السلامة الجوية، كما تم التحفظ على أوراق الطائرة التي تشمل عمليات الصيانة الدورية واليومية، و وجود أي عيوب سابقة بها، فضلا عن مناقشة قائد الطائرة في الحادثة".


وأكدت مصادر مطلعة أن الطائرة التي انفجرت إطاراتها من طراز 7 - B 737، كانت قادمة من مطار الغردقة في مصر إلى مطار كلوج نابوكا برومانيا برحلة تحمل الرقم FT 3101.


وأشارت إلى أن عدد ركاب الطائرة بلغ 113 راكبا منهم 13 راكبا بدرجة البيزنس و100 راكب بالدرجة السياحية و6 أفراد من طاقم الطائرة.


وأوضحت المصادر أن "قائد الطائرة فوجئ بانفجار الإطارات أثناء الهبوط وتمكن من الحفاظ على مسار الطائرة قدر الإمكان، وأن الخسائر شملت إصابة إطارات الطائرة فقط، وتم إغلاق المدرج لسحب الطائرة للصيانة وتعطيل المطار لمدة  3 ساعات".
وأشارت إلى أنه لم يصب أي من الركاب بالحادث.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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