انفجار جديد وسط بغداد

الوكيل الإخباري - أفادت مصادر عليمة في العراق اليوم الأحد، بأن انفجارا جديدا استهدف مركز مساج في منطقة وسط العاصمة العراقية بغداد.

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وذكرت المصادر أن "عبوة صوتية انفجرت عند مركز مساج في أحد المناطق بوسط بغداد".



وأضافت أن "العبوة التي استهدفت المركز مصنعة يدويا ولم تتسبب بأي إصابات بشرية".

المصدر : روسيا اليوم

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