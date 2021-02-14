الأحد 14-02-2021
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الأحد، 14-02-2021 09:15 م

استهدف مركز مساج

انفجار جديد وسط بغداد

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من المصدر


الوكيل الإخباري - أفادت مصادر عليمة في العراق اليوم الأحد، بأن انفجارا جديدا استهدف مركز مساج في منطقة وسط العاصمة العراقية بغداد.

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وذكرت المصادر أن "عبوة صوتية انفجرت عند مركز مساج في أحد المناطق بوسط بغداد".


وأضافت أن "العبوة التي استهدفت المركز مصنعة يدويا ولم تتسبب بأي إصابات بشرية".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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