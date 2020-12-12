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السبت، 12-12-2020 11:58 ص

دون وقوع إصابات

انفجار داخل مطار بغداد الدولي بالعراق

ك
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام عراقية ، وقوع انفجار في قاعدة عسكرية داخل مطار بغداد الدولي، دون الإفادة بوقوع إصابات.

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ولفتت إلى أن "جسما غريبا انفجر صباح اليوم، بين قاعدة علاء الجوية وسياج مدرسة الرد السريع داخل مطار بغداد الدولي، وهو عبارة عن عبوة لم يتبين حتى الآن ما إذا كانت صوتية أم ناسفة".


وأضافت الوسائل الإعلامية أنه "لا يوجد أي تحليق أمريكي أو أعمدة دخان متصاعدة، كما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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