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الثلاثاء، 15-12-2020 01:00 م

داخل مناطق سكنية

انفجار عبوات ناسفة في مناطق متفرقة في بغداد

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سيارة انفجرت عليها عبوة ناسفة في بغداد الليلة الماضية


الوكيل الإخباري - أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، انفجار خمس عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، داخل أحياء سكنية.

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وذكر بيان للخلية، أن "مديرية مكافحة المتفجرات تمكنت من معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة نفق الشرطة - شارع الاطباء، كما انفجرت عبوة أخرى في المنطقة ذاتها ، مما أدى الى حدوث أضرار مادية فقط".


وأضاف البيان أن"عبوة ناسفة أخرى انفجرت في منطقة الدورة ، وخلفت أضراراً مادية".


وأشار إلى أن "عبوة لاصقة أخرى انفجرت في منطقة حي العدل، أسفل عجلة مدنية نوع (مكسما) عائدة لمواطن يعمل موظفاً بشركة أهلية، أسفرت عن أضرار مادية".


وتابعت، أن "عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت في منطقة العامرية ، أدت إلى أضرار مادية أيضاً".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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