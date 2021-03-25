انفجار عبوة ناسفة برتل تابع للتحالف الدولي في العراق

الوكيل الإخباري - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بأن "عبوة ناسفة انفجرت عند مرور رتل تابع للتحالف الدولي جنوب العراق".

اضافة اعلان



وقال المصدر إن "عبوة ناسفة انفجرت برتل مدني يوصل الدعم اللوجستي للتحالف الدولي على الطريق السريع في محافظة الديوانية جنوب العراق".

وأضاف: "لا توجد هناك إصابات بشرية".

يذكر أن أرتال التحالف الدولي في العراق والأرتال المدنية التي توصل الدعم اللوجستي لها، تتعرض للاستهداف المستمر في المحافظات الجنوبية.

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة









