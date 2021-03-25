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الخميس، 25-03-2021 12:47 م

انفجار عبوة ناسفة برتل تابع للتحالف الدولي في العراق

ان
من المصدر


الوكيل الإخباري - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بأن "عبوة ناسفة انفجرت عند مرور رتل تابع للتحالف الدولي جنوب العراق".

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وقال المصدر إن "عبوة ناسفة انفجرت برتل مدني يوصل الدعم اللوجستي للتحالف الدولي على الطريق السريع في محافظة الديوانية جنوب العراق".
وأضاف: "لا توجد هناك إصابات بشرية".

 

يذكر أن أرتال التحالف الدولي في العراق والأرتال المدنية التي توصل الدعم اللوجستي لها، تتعرض للاستهداف المستمر في المحافظات الجنوبية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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