انفجار عنيف يهزّ مقديشو

الوكيل الإخباري - هز انفجار عنيف مساء يوم الجمعة سوق باكارا في العاصمة الصومالية مقديشو.

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وأعلنت الشرطة في الصومال يوم الأحد عن مصرع 12 من أفراد وكالة المخابرات والأمن الوطنية نتيجة انفجار قنبلة على طريق خارج مدينة طوسمريب بوسط البلاد.



ووفقا لوكالة "رويترز" فقد أعلنت جماعة "الشباب" المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم.



والثلاثاء الماضي، تعرضت المدينة نفسها للقصف بمدافع الهاون استهدف مقرا التقى فيه الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو مسؤولين محليين، وقسما للشرطة والمطار.



وكشفت وسائل إعلام صومالية أن أكثر من 10 من قذائف الهاون سقطت في أحياء شعبية وفي مناطق يتواجد فيها مسؤولون وجنود في المدينة، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح.

المصدر : روسيا اليوم

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