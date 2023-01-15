انفجار في مؤسسة لإنتاج المواد الكيميائية شمال شرق الصين

الوكيل الاخباري- قال الموقع الإخباري Sina، إن انفجارا قويا جدا، وقع اليوم الأحد فى مصنع للكيماويات في مقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصين.



ووفقا للموقع، وقع انفجار في أحد المصانع التابعة للمؤسسة في منطقة بانجين الحضرية.



وأشار الموقع، إلى أن النيران اندلعت في ورشات المصنع بعد الانفجار.

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ووصلت فرق الإنقاذ وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث، وبدأت عملية إخماد النيران وإزالة الأنقاض.



ولم يتم حتى الإعلان عن سقوط قتلى أو جرحى أو عن حجم الضرر المادي المترتب على الحادث.



وأفادت السلطات ، بأنه سيتم لاحقا التحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

روسيا اليوم