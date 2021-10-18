انفجار في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان

الوكيل الاخباري- هز انفجار قوى مدينة جلال آباد عاصمة إقليم في شرق أفغانستان، اليوم الاثنين .

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وذكرت وكالة "أسفاكا" أن الحادث وقع في حي "كابول هادا"، نتيجة انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في أحد الشوارع المزدحمة في الوقت الذي كانت تمر فيه سيارة تابعة لعناصر حركة "طالبان".



وقالت الوكالة إن الانفجار أسفر عن إصابة مدنيين اثنيين تم نقلهم إلى المستشفى.

المصدر: روسيا اليوم