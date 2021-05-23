انفجار في مصنع للكيماويات بأصفهان الإيرانية

الوكيل الاخباري- أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ في محافظة أصفهان وسط إيران، عباس عبدي، إصابة 9 أشخاص على الأقل بجروح جراء انفجار في مصنع ”نارجستر سباهان“ للكيماويات.



وقال عبدي إن ”انفجاراً وقع صباح اليوم في مصنع ”نارجستر سباهان“ للكيماويات بمحافظة أصفهان، أدى إلى إصابة 9 أشخاص بجروح وتم نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى من قبل الهلال الأحمر“.

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وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة أنباء ”برنا“ الحكومية الإيرانية: ”تم الإبلاغ عن هذا الحادث لمركز الطوارئ في أصفهان الساعة 3:26 من صباح اليوم“، من دون الكشف عن أسباب الانفجار.

المصدر: إرم