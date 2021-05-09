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الأحد، 09-05-2021 03:33 م

انفجار في ناقلة نفط قبالة ميناء بانياس السوري

ط


الوكيل الأخباري - قال مراسل "سبوتنيك" في محافظة طرطوس الساحلية، إن انفجارا وقع في ناقلة نفط ترسو قبالة ميناء مدينة بانياس على الساحل السوري، بريف المحافظة.

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وأكد المراسل أن الناقلة تم تفريغها سابقا، ولم تكن تحمل على متنها أي من المواد النفطية أثناء الانفجار، مرجحا أن سببه يعود إلى عمليات صيانة مستمرة تجري على متنها منذ مدة، عقب تفريغها.


وأشار المراسل إلى أن الناقلة التي ترسو في عمق الشواطئ السورية، هي ذاتها شهدت قبل أيام، نشوب حريق أثناء عملية تفريغ حمولتها من شحنة نفط وصلت إلى البلاد، عبر مصب ميناء بانياس، مؤكدا أن المعلومات المتوافرة حتى الآن، تفيد بعدم وجود إصابات جراء انفجار اليوم.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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