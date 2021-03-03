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الأربعاء، 03-03-2021 10:49 ص

انفجار قرب مركز لاختبار كورونا في هولندا

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الوكيل الاخباري - أعلنت الشرطة الهولندية اليوم الأربعاء، عن وقوع انفجار قرب أحد مراكز اختبار فيروس كورونا في البلاد.

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قالت الشرطة الهولندية إن انفجارا أصاب مركزا لفحص فيروس كورونا في بلدة صغيرة شمال العاصمة أمستردام قبل وقت قصير من افتتاحه يوم الأربعاء، مما أدى إلى تحطم النوافذ ولكن لم يتسبب في وقوع إصابات.


وقالت الشرطة في إقليم شمال هولندا في بيان إن الانفجار وقع في بلدة بوفينكارسبيل. وأكد البيان أن الشرطة طوقت المنطقة بالكامل لإجراء التحقيق.


وشهدت مدن هولندية موجة من أعمال الشغب احتجاجا على إجراءات الحظر التي سببها فيروس كورونا.


وتم فرض حظر التجول في هولندا في 23 كانون الثاني/يناير، كأحد الإجراءات التقييدية فيما يتعلق بالجائحة، وهي صالحة من الساعة 21:00 مساء إلى 4:30 صباحاً، ويواجه المخالفون غرامة قدرها 95 يورو. وأثار هذا الإجراء احتجاجات جماهيرية في عدد من المدن.

 

وفي هارلم وروتردام، استخدم أفراد إنفاذ القانون الغاز المسيل للدموع. في أمرسفورت، انتهى العمل بأعمال شغب بعد أن صوب المحتجون الألعاب النارية نحو الشرطة وتم نهب سوبر ماركت محلي. وقامت الشرطة بإجراء اعتقالات جماعية في جميع أنحاء البلاد.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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