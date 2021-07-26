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الإثنين، 26-07-2021 08:30 م

انفجار مخزن أسلحة في العراق

العراقق


الوكيل الإخباري- أفادت مصادر إعلام في العراق، اليوم الاثنين، بوقوع انفجار في مخزن أسلحة تابع لفرقة "الإمام علي القتالية" في محافظة النجف جنوبي البلاد.

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وذكرت المصادر، أن انفجارا حصل في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الأثنين، بتوقيت بغداد في مخزن أسلحة تابع لفرقة "الإمام علي القتالية".


وأضافت، أن المعلومات الأولية متضاربة، فهناك تسريبات من داخل الفرقة تقول بأن الاستهداف كان بطائرات مسيرة، بينما مصادر أخرى تتوقع أن الانفجار ناتج عن سوء تخزين.


ومن جهتها قالت فرقة الإمام علي القتالية "على خلفية احتراق مخازن العتاد في أحد معسكراتنا، نعلن عن تشكيل لجنة مختصة من قيادة عمليات الفرات الأوسط (حشد شعبي) للوقوف على تداعيات التفجيرات التي استهدفت معسكر الديوك الذي يقع على بعد 20 كم غرب المحافظة".


وأضافت، أن "ثلاثة أشخاص تابعين لها أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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