الأربعاء 20-01-2021
الوكيل الاخباري

شاهد بالفيديو - ثلوج متراكمة جنوب المملكة

وزارة الأشغال لـ الوكيل: غرفة عمليات مشتركة للتعامل مع ملاحظات المنخفض الجوي

أشغال الطفيلة تؤكد استعدادها للتعامل مع الظروف الجوية

نقيب اصحاب المخابز للوكيل : المخابز تعمل على مدار الساعة ولا داعي للتهافت

نقيب المحروقات للوكيل : المحروقات متوفرة في جميع مناطق المملكة

مدير أشغال معان للوكيل : خطة طوارئ يتم العمل بها حاليا مع بدء تساقط الثلوج

أشغال الكرك تدعو إلى عدم الخروج إلا للضرورة القصوى

أمانة عمان والدفاع المدني للوكيل : جاهزون للتعامل مع اي طارئ خلال المنخفض

الدوريات الخارجية لـ الوكيل: جميع الطرق الخارجية سالكة

الأرصاد الجوية لـ الوكيل: تراجع الحالة الجوية مع ساعات الليل الأولى

الأربعاء، 20-01-2021 10:21 ص

انفجار منجم ذهب في الصين والعمال محاصرون تحت الأرض - فيديو وصور

NS7Ip0eW_cover


الوكيل الاخباري - قالت السلطات الصينية، إنها نشرت 16 فريق إنقاذ محترف وعشرات من العاملين في المجال الطبي لمحاولة إنقاذ 12 من العمال المحاصرين تحت الأرض منذ 10 أيام بعد انفجار في منجم للذهب بمقاطعة شاندونغ شمالي الصين.

اضافة اعلان

وقالت وسائل إعلام رسمية صينية إن "22 عاملا محاصرون عقب الانفجار الذي وقع في الـ 10 من يناير الجاري في منجم هوشان للذهب في الصين".


ووفقا لفرق الإنقاذ فإن "12 من العاملين المحاصرين لا يزالون على قيد الحياة".
وأضافت أن "رجال الإنقاذ حددوا مكان 11 من الناجين أمس الثلاثاء وتحدثوا إليهم عبر هاتف مضاد للماء تم إنزاله تحت الأرض".


وأكدت أن "فرق الإنقاذ تمكنت بواسطة القنوات التي تم حفرها مؤخرا من توصيل الطعام والأدوية والبطانيات وتحسين التهوية وتجفيف المياه قبل البدء في جهود استخراجهم".

 


وأشارت إلى أن "8 من العمال الذين تم التواصل معهم يوم الثلاثاء في صحة جيدة و2 في حالة مرضية وواحد في غيبوبة بعد إصابته في رأسه أثناء الانفجار".


وأوضحت أن "العامل الثاني عشر الباقي على قيد الحياة موجود في جزء آخر من المنجم ويعتقد أنه مصاب".


ولفتت إلى أن "الوضع في مجمله لا يزال غامضا".

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ترامب

قبل ساعات من مغادرة البيت الأبيض.. ترامب يصدر عفوا عن 73 شخصا

297066Image1

لبنان يشهد ارتفاعا في أسعار المحروقات

بايدن

بكاء جو بايدن في وداع ولايته قبل انتقاله إلى واشنطن.. شاهد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

ترامب: أنا أول رئيس منذ عقود لم يخض حربا جديدة

ترامب

آخر يوم كامل لترامب في البيت الأبيض

بايدن

البنتاغون يستبعد 12 عنصرا من مهمة حماية تنصيب بايدن

أخبار متعلقة
بي

إلغاء زيارة دبلوماسية أمريكية رفيعة إلى تايوان

157

الصين تحظر استيراد الدواجن الفرنسية بسبب انفلونزا الطيور

Wuhan-virus-WHO-Tedros-Getty

الصين توضح سبب عدم منح تأشيرات لخبراء الصحة العالمية

1-1404608

انفجار ضخم على الحدود السورية اللبنانية

11-8-1200x675

الصين: العلاقات مع أمريكا وصلت إلى مفترق طرق جديد

5fed5eff42360432714b8afb

سفينتان حربيتان أمريكيتان تعبران مضيق تايوان