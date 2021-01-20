انفجار منجم ذهب في الصين والعمال محاصرون تحت الأرض - فيديو وصور

الوكيل الاخباري - قالت السلطات الصينية، إنها نشرت 16 فريق إنقاذ محترف وعشرات من العاملين في المجال الطبي لمحاولة إنقاذ 12 من العمال المحاصرين تحت الأرض منذ 10 أيام بعد انفجار في منجم للذهب بمقاطعة شاندونغ شمالي الصين.

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وقالت وسائل إعلام رسمية صينية إن "22 عاملا محاصرون عقب الانفجار الذي وقع في الـ 10 من يناير الجاري في منجم هوشان للذهب في الصين".







ووفقا لفرق الإنقاذ فإن "12 من العاملين المحاصرين لا يزالون على قيد الحياة".

وأضافت أن "رجال الإنقاذ حددوا مكان 11 من الناجين أمس الثلاثاء وتحدثوا إليهم عبر هاتف مضاد للماء تم إنزاله تحت الأرض".



وأكدت أن "فرق الإنقاذ تمكنت بواسطة القنوات التي تم حفرها مؤخرا من توصيل الطعام والأدوية والبطانيات وتحسين التهوية وتجفيف المياه قبل البدء في جهود استخراجهم".



Miners remain stuck underground after an explosion ripped through a gold mine in #Qixia , Yantai, east China's Shandong Province on Jan 10. According to the latest communication made on Tue, 1 miner is unconscious, 2 are showing mild discomfort, while 8 are in healthy condition. pic.twitter.com/kdgB1BXvt5 January 20, 2021

وأشارت إلى أن "8 من العمال الذين تم التواصل معهم يوم الثلاثاء في صحة جيدة و2 في حالة مرضية وواحد في غيبوبة بعد إصابته في رأسه أثناء الانفجار".



وأوضحت أن "العامل الثاني عشر الباقي على قيد الحياة موجود في جزء آخر من المنجم ويعتقد أنه مصاب".



ولفتت إلى أن "الوضع في مجمله لا يزال غامضا".

المصدر : سبوتنك







