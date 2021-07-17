انفجار يهز شمال أفغانستان

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر إعلام صينية، اليوم السبت، بانفجار في مدينة أيبك حاضرة مقاطعة سامانجان، شمال أفغانستان، لافتة إلى أنه "ثمة مخاوف من وقوع ضحايا".

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واستمرت الاشتباكات في أنحاء أفغانستان، يوم أمس الجمعة، بما في ذلك في إقليم قندهار، جنوب البلاد، حيث سيطرت "طالبان" يوم الأربعاء الماضي، على منطقة سبين بولداك المهمة على الحدود مع باكستان.



وكانت حركة "طالبان" كثفت خلال الفترة الأخيرة، هجماتها على مواقع القوات الحكومية الأفغانية، وسيطرت على العديد من المناطق في شمال شرقي وشمال غربي أفغانستان بالإضافة إلى عدد من المعابر الحدودية.

المصدر: روسيا اليوم