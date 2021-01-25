انفجار يودي بحياة عدد من الأشخاص في الصين

الوكيل الاخباري - لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب ثمانية آخرون جراء انفجار أنبوب غاز، اليوم الاثنين في مدينة داليان الساحلية بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين.

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وقالت وسائل إعلام صينية اليوم إن ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة من زجاج النوافذ المحطم، ونقلوا إلى المستشفى، فيما اشتعلت النيران بعشرات المركبات وورشة قريبة لإصلاح السيارات، ما تسبب بانفجار آخر خلف ثلاثة قتلى.



وكشف تحقيق أولي أن الانفجار ناجم عن تسرب في أنبوب الغاز الطبيعي.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الصينية عن انتشال عشر جثث لعمال منجم كانوا محاصرين تحت الأرض جراء انفجار في منجم للذهب بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين.



--(بترا)

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