انفراج قريب في أزمة ناقلة النفط صافر

الوكيل الاخباري - عقدت جماعة الحوثي في اليمن، الجمعة، مباحثات مع الأمم المتحدة، حول سبل حل أزمة "خزان صافر" النفطي على البحر الأحمر غربي البلاد.

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وقالت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحوثيين، إن "مسؤولين في الجماعة، أبرزهم وزير النفط أحمد دارس، عقدوا اجتماعا عبر "الفيديو كونفرنس" مع فريق مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث".



كما شارك في الاجتماع الذي خصص، بحسب الوكالة، "لمناقشة تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للسفينة صافر، فريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع".



وأشارت إلى أن "فريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أقر خلال الاجتماع بأهمية الملاحظات الفنية التي ناقشها مع الفريق الحوثي بوقت سابق".

وأضافت الوكالة، أن الفريق "طلب مهلةً لدراسة تلك الملاحظات مجددا، وعقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل، بالرغم من أنه قد تم إقرارها والتوافق عليها في اجتماع سابق".

المصدر - الاناضول



