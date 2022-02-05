السبت 05-02-2022
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السبت، 05-02-2022 09:11 م

انقاذ الطفل ريان بعد اكثر من 4 ايام على سقوطه في بئر

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الوكيل الاخباري - نجحت كوادر الانقاذ والاسعاف في المغرب باخراج الطفل ريان المحاصر في قعر بئر بمدينة شفشاون المغربية، لتنهي بذلك معاناة الطفل الذي حظي بمتابعة حثيثة من كافة أرجاء الوطن العربي والعالم.

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ونجح رجال الإنقاذ المغربيون اليوم السبت من الوصول إلى مكان تموضع الطفل المغربي ريان في البئر العميقة التي سقط فيها يوم الثلاثاء الماضي.

وشغلت عملية إنقاذ ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، والعالق في منتصف بئر عمقها 60 مترا ولا يتجاوز قطرها 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، بشمال المغرب، العالم أجمع.

 

 

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