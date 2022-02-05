انقاذ الطفل ريان بعد اكثر من 4 ايام على سقوطه في بئر

الوكيل الاخباري - نجحت كوادر الانقاذ والاسعاف في المغرب باخراج الطفل ريان المحاصر في قعر بئر بمدينة شفشاون المغربية، لتنهي بذلك معاناة الطفل الذي حظي بمتابعة حثيثة من كافة أرجاء الوطن العربي والعالم.

اضافة اعلان



ونجح رجال الإنقاذ المغربيون اليوم السبت من الوصول إلى مكان تموضع الطفل المغربي ريان في البئر العميقة التي سقط فيها يوم الثلاثاء الماضي.



وشغلت عملية إنقاذ ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، والعالق في منتصف بئر عمقها 60 مترا ولا يتجاوز قطرها 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، بشمال المغرب، العالم أجمع.