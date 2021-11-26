انقاذ 483 مهاجرا غير شرعي في تونس

الوكيل الاخباري - اعلنت وزارة الدفاع الوطني التونسية اليوم الجمعة عن انقاذ 487 مهاجرا غير شرعي من جنسيّات عربيّة وآسيوية وإفريقيّة مختلفة.

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وقالت الوزارة في بيان إن المهاجرين غير الشرعيين الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و42 سنة، من بينهم 13 إمرأة و 93 طفلا، كانوا على متن مركب جنح قبالة سواحل قرقنة بصفاقس جنوب شرقي تونس.

وكان جيش البحر قد تلقّى أوّل أمس معلومة مفادها إبحار مركب على متنه أكثر من 430 مهاجر غير شرعي في الليلة الفاصلة بين 23 و24 تشرين الثاني من السواحل الليبيّة بنيّة التوجّه إلى الفضاء الأوروبي.

بترا