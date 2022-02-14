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الإثنين، 14-02-2022 02:59 م

انقطاع الاتصالات الدولية بصنعاء والحوثيون يحذرون

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الوكيل الإخباري-أعلنت شركة "تيليمن" في صنعاء عن انقطاع خدمة الاتصالات الدولية نتيجة استهداف طائرات التحالف العربي لمبنى الشركة بغارات جوية.

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وفي بيان لها، قالت الشركة: "مبنى "تيليمن" المستهدف من قبل طيران تحالف العدوان ليل أمس يحتوي على التجهيزات الفنية والأساسية لتقديم خدمات الاتصالات الدولية والإنترنت"، لافتة إلى أنه "نتج عن استهداف مبنى تيليمن تدمير كلي لكافة التجهيزات الفنية والمبنى ترتب عليه انقطاع خدمات الاتصالات الدولية".


وأضافت الشركة في بيانها: "تأثر العديد من الخدمات والقطاعات الحيوية في كافة مناطق الجمهورية اليمنية وحرمان المواطنين من أحد حقوقهم الأساسية".


كما نفت "تيليمن" نفيا قاطعا ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول "استخدام موقع الشركة لأغراض عسكرية، وتؤكد بأن كافة التجهيزات الفنية يتم استخدامها لأغراض خدمية مدنية"، مناشدة المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية إلى القيام بواجبها لوقف التدمير المتكرر والممنهج للبنية التحتية لقطاع الاتصالات.


هذا وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، العميد يحيى سريع: "ما يدعيه تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي من استخدام القوات المسلحة للأماكن المدنية لأغراض عسكرية عار عن الصحة ومجرد تبرير مفضوح لاستهداف المنشئات المدنية والمدنيين، ونؤكد ان استهداف المنشآت المدنية والوزارات لن يحقق أهداف العدو في كسر إرادة الشعب ولن يمر دون رد وعقاب".

 

وأفاد مراسل RT أمس الأحد بأن طائرات التحالف العربي شنت غارات استهدفت مقر وزارة الاتصالات بصنعاء حيث تسيطر جماعة "أنصار الله" الحوثية.


وذكر مراسل روسيا اليوم أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارتين مقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للحوثيين بصنعاء بعد ساعات من تهديد التحالف بتدمير موقع مرتبط "باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير".

روسيا اليوم

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