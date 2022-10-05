الأربعاء 05-10-2022
الوكيل الاخباري

بدء التسجيل لامتحان تكميلية التوجيهي

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في مستشفى الأمير حمزة - أسماء

صادرات صناعة عمان تكسر حاجز 5 مليارات دينار في 9 أشهر

مشاركة أردنية في معرض متخصص بالتكنولوجيا في دبي

رويترز: أوبك+ تتجه لتخفيضات كبيرة في إنتاج النفط

انقطاع التيار الكهرباء عن أكثر من 80% من السكان بنغلاديش أمس

مستوطنون يقتحمون الأقصى بـ"عيد الغفران"

تفاصيل أسعار الخضار والفواكه محلياً

الصحة الكويتية: اتفاقيات مع الأردن لتوفير طواقم تمريضية

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الأربعاء، 05-10-2022 08:10 ص

انقطاع التيار الكهرباء عن أكثر من 80% من السكان بنغلاديش أمس

90


الوكيل الاخباري - قضى حوالي 130 مليون شخص في بنغلاديش، ليلة أمس الثلاثاء، في الظلام بعدما تسبب عطل في شبكة الكهرباء بانقطاع التيار عن أكثر من 80% من السكان في مدن البلاد، فيما بدأت السلطات التحقيق في الأسباب مرجحة أن يكون السبب وراء هذا الانقطاع "عطل تقني".

اضافة اعلان


وتواجه بنغلاديش صعوبات في تغطية نفقات استيراد كميات كافية من وقود الديزل والغاز لتلبية الطلب على الكهرباء في البلد الذي يضم مصانع ملابس جاهزة لعلامات تجارية غربية.


وأدى تعطل شبكة الكهرباء في بنغلاديش إلى انقطاع التيار عن 130 مليون شخص على الأقل في البلاد لساعات عدة أمس الثلاثاء، وفق ما أعلن مسؤولون.


ولم يتضح السبب الذي أدى إلى تعطل الشبكة وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 80 % من البلاد بعيد الساعة 14:00 ، وفق مجلس تنمية الطاقة.


وقال المتحدث باسم المجلس شميم أحسن في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: "باستثناء أنحاء في شمال غرب بنغلادش بقيت البلاد من دون كهرباء"، مشيرا إلى انقطاع التيار عن 130 مليون شخص على الأقل.


ولاحقا قال مسؤول آخر إن التيار الكهربائي انقطع عن 60% من البلد، الذي يضم مصانع ملابس جاهزة لعلامات تجارية غربية.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
66

الصحة الكويتية: اتفاقيات مع الأردن لتوفير طواقم تمريضية

بايدن 2

البيت الأبيض يؤكد عزم بايدن الترشح للرئاسة في 2024

633c2e5742360403ed098fdc

مقتل 10 من متسلقي الجبال بعد انهيار جليدي في شمال الهند

633c18244c59b7174631f731

روسيا تحضّر لإطلاق دفعة جديدة من الأقمار الصناعية

633c1e6042360403ed098fc9

قنصل أجنبي يعتصم في أحد المصارف بلبنان

525252

موسكو تكشف أعداد منفذي التعبئة.. وموقف الأحاديث النووية