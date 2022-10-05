انقطاع التيار الكهرباء عن أكثر من 80% من السكان بنغلاديش أمس

الوكيل الاخباري - قضى حوالي 130 مليون شخص في بنغلاديش، ليلة أمس الثلاثاء، في الظلام بعدما تسبب عطل في شبكة الكهرباء بانقطاع التيار عن أكثر من 80% من السكان في مدن البلاد، فيما بدأت السلطات التحقيق في الأسباب مرجحة أن يكون السبب وراء هذا الانقطاع "عطل تقني".

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وتواجه بنغلاديش صعوبات في تغطية نفقات استيراد كميات كافية من وقود الديزل والغاز لتلبية الطلب على الكهرباء في البلد الذي يضم مصانع ملابس جاهزة لعلامات تجارية غربية.



وأدى تعطل شبكة الكهرباء في بنغلاديش إلى انقطاع التيار عن 130 مليون شخص على الأقل في البلاد لساعات عدة أمس الثلاثاء، وفق ما أعلن مسؤولون.



ولم يتضح السبب الذي أدى إلى تعطل الشبكة وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 80 % من البلاد بعيد الساعة 14:00 ، وفق مجلس تنمية الطاقة.



وقال المتحدث باسم المجلس شميم أحسن في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: "باستثناء أنحاء في شمال غرب بنغلادش بقيت البلاد من دون كهرباء"، مشيرا إلى انقطاع التيار عن 130 مليون شخص على الأقل.



ولاحقا قال مسؤول آخر إن التيار الكهربائي انقطع عن 60% من البلد، الذي يضم مصانع ملابس جاهزة لعلامات تجارية غربية.

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