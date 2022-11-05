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السبت، 05-11-2022 02:52 م

انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء أوكرانيا وسط قصف روسي

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الكهرباء الحكومية الأوكرانية اليوم السبت عن قطع منتظم ومجدول للتيار الكهربائي في كييف وسبع مناطق أخرى في البلاد في أعقاب الضربات الروسية المدمرة على البنية التحتية للطاقة.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواصل فيه القوات الروسية قصف المدن والقرى الأوكرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما ألحق أضرارًا بمحطات الطاقة وإمدادات المياه وأهداف مدنية أخرى، في حرب طاحنة تقترب من تسعة أشهر.

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وقالت شركة أوكرينيرغو، المشغل الوحيد لخطوط النقل عالية الجهد في أوكرانيا، في بيان عبر الإنترنت اليوم السبت، إن انقطاع التيار الكهربائي المخطط له سيحدث في العاصمة ومنطقة كييف الكبرى، بالإضافة إلى العديد من المناطق المحيطة بها - وهي تشيرنيهيف وتشيركاسي وجيتومير وسومي وبولتافا وخاركيف.


قال البيان إن انقطاع التيار الكهربائي ”لفئات معينة من المستهلكين” سيحدث يوميا ”وفقا لجدول زمني محدد يضعه مشغلو شبكات التوزيع لكل منطقة”.

 

ومن المتوقع أن تستمر الانقطاعات ست ساعات أو أكثر كل يوم.


تعاني أوكرانيا من انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل إمدادات المياه منذ أن بدأت روسيا في إطلاق وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية للطاقة في البلاد الشهر الماضي.


وقالت موسكو إن هذه الهجمات جاءت ردا على ما زعمت أنها هجمات أوكرانية على شبه جزيرة القرم.

 

البيان

 




 

 


 

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