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الإثنين، 01-05-2023 01:52 م

انقطاع التيار الكهربائي في مطار الفلبين وإلغاء 40 رحلة

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الوكيل الإخباري- قال المطار الدولي في العاصمة الفلبينية مانيلا إنه تعرض لانقطاع في التيار الكهربائي، اليوم الاثنين، في إحدى محطاته ما أدى إلى إلغاء أكثر من 40 رحلة.

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وقال مطار نينوي أكينو الدولي في بيان: "من المتوقع حدوث تأخيرات في الرحلات بسبب الانقطاع".


وفي وقت لاحق أعلنت سلطات المطار، أن التيار الكهربائي أعيد إلى مبنى الركاب رقم 3 بمطار الفلبين الرئيسي، بعد انقطاع دام قرابة تسع ساعات أدى إلى إلغاء 48 رحلة طيران داخلية تابعة لشركة "سيبو باسيفيك".


وأكدت شركة "سيبو باسيفيك" إعادة الكهرباء في صالة الوصول رقم 3 بمطار نينوي أكينو الدولي.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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