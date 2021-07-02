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الجمعة، 02-07-2021 01:39 م

انقطاع شبه تام للكهرباء في معظم أنحاء العراق

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الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام عراقية، بأن معظم أنحاء العراق تعاني من انقطاع شبه تام للكهرباء، مشيرة إلى أن ذلك يفاقم من معاناة المواطنين تزامنا مع موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد، إذ تجاوزت درجات الحرارة الـ 52 درجة مئوية في معظم المناطق.

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وحسب موقع "السومرية نيوز"، لم تبين الجهات الحكومية المسؤولة الأسباب وراء انقطاع الكهرباء.


ونقل الموقع عن مصادر له، قولها إن "الأسباب متعددة بينها استهداف أبراج الطاقة بشكل متزامن وقلة توريد الغاز الإيراني بسبب الديون المتراكمة".

 

فيما أشارت مصادر أخرى في جنوبي البلاد إلى حدوث عارض فني طارئ على الشبكة الوطنية وانفصال جميع محطات التوليد عن العمل في المنطقة الجنوبية ومن ضمنها محطة الناصرية الحرارية ومحطة الناصرية المركبة.


وكانت السلطات العراقية، قد أعلنت الاثنين، عن إحباط محاولة تفجير أبراج لنقل الكهرباء في محافظة ديالى.

 

وأوضحت أن المنطقة التي شهدت محاولة التفجير، منطقة وعرة، ولا تسيطر عليها القوات الأمنية.


سبوتنيك

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