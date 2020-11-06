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الجمعة، 06-11-2020 11:36 ص

انقطاع عام للتيار الكهربائي في سوريا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الكهرباء السورية، اليوم الجمعة، أن عطلا في الشبكة الكهربائية أدى إلى انقطاع عام للتيار الكهربائي في البلاد.

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وبحسب وكالة الأنباء السورية، أعلنت وزارة الكهرباء بدء عودة التيار الكهربائي تدريجيا إلى جميع المحافظات بعد انقطاعه جراء عطل في الشبكة الكهربائية.


وأشارت الوزارة إلى أن الورشات تعمل على إعادة التيار إلى وضعه الطبيعي خلال الساعات القليلة القادمة.

 

من جانبه، صرح وزير الكهرباء السوري غسان الزامل لتلفزيون "الإخبارية" السوري، بأن "انقطاع التيار الكهربائي ناتج عن عطل فني، وهو خروج إحدى مجموعات التوليد عن الخدمة تلاه خروج كافة المجموعات تباعا نتيجة زيادة الحمل".
وأضاف الوزير أن التيار الكهربائي بدأ يعود بشكل تدريجي في سوريا.


كما نقلت "سانا" عن مصدر في وزارة الكهرباء، أن ورشات الصيانة التابعة للوزارة تعمل على إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي تدريجيا.

 

سبوتنيك

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