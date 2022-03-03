انقطاع واسع للكهرباء في تايوان

الوكيل الإخباري-شهدت تايوان، الخميس، انقطاعا للكهرباء على نطاق واسع شمل مدنا عدة بما فيها العاصمة تايبيه.

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وقال موقع "فوكاس تايوان" الإخباري (حكومي)، إنه "تم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في أنحاء تايوان الخميس".



وانقطع التيار في مدن رئيسية شملت تايبيه ونيو تايبيه وهسينشو وتايتشونغ وتاينان وكاوشيونغ وتشانغوا وهوالين ومياولي.



بدورها، أفادت "شركة تايوان للطاقة"، الرئيسية لتوزيع الكهرباء في البلاد، بأن "الانقطاع ناتج عن عطل معدات في محطة هسينتا للطاقة بمدينة كاوشيونغ (جنوب)".



وتزامن انقطاع الكهرباء مع زيارة يجريها وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو وزوجته لتايوان تستمر أربعة أيام.



واضطر المكتب الرئاسي بتايوان إلى إلغاء البث عبر الإنترنت لاجتماع الرئيسة تساي إنغ وين، مع وزير الخارجية الأمريكي السابق نتيجة لانقطاع الكهرباء.



وبينما ينشغل العالم بالتدخل الروسي العسكري في أوكرانيا، يتابع مراقبون عن كثب تحركات الصين فيما يتعلق بتايوان، التي لا تعترف بكين باستقلالها.



والخميس، أفادت وزارة الدفاع التايوانية بأن تسع طائرات صينية اخترقت أجواءها الدفاعية، في اليوم نفسه الذي بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.



وتشهد العلاقات بين بكين وتايبيه توترا منذ عام 1949، عندما سيطرت قوات يقودها "الحزب القومي" على تايوان بالقوة، عقب هزيمتها في الحرب الأهلية بالصين، وتدشين الجمهورية الصينية في الجزيرة.



ولا تعترف بكين باستقلال تايوان، وتعتبرها جزءا من الأراضي الصينية، وترفض أي محاولات لسلخها عنها، وبالمقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.

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