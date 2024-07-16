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الثلاثاء، 16-07-2024 08:17 ص

انقلاب ناقلة نفط ترفع علم جزر القمر قبالة سلطنة عمان

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الوكيل الإخباري- انقلبت ناقلة نفط ترفع علم جمهورية جزر القمر المتحدة، الثلاثاء، على بعد ٢٥ ميلاً بحرياً (حوالي 46 كيلومتراً) جنوب شرقي رأس مدركة بولاية الدقم في سلطنة عُمان، حسبما أعلن مركز الأمن البحري بسلطنة عمان.

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ونقلت وكالة الأنباء العمانية، في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، عن مركز الأمن البحري بسلطنة عُمان قوله إن "ناقلة نفط ترفع علم جمهورية القمر المتحدة انقلبت على بعد ٢٥ ميلاً بحرياً جنوب شرقي رأس مدركة بولاية الدقم".


وأشار المركز، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية، إلى أنه تم تفعيل عملية "بحث وإنقاذ" بالتنسيق مع الجهات المعنية.


ولم يعلن المركز أي معلومات أو تفاصيل أخرى عن الحادث أو السبب وراءه.

 

سي ان ان

 




 

 


 

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