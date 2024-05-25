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السبت، 25-05-2024 09:56 ص

انهيار أرضي يدفن أكثر من 300 شخص في بابوا غينيا الجديدة

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الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام اليوم (السبت)، أن أكثر من 300 شخص وما يزيد على 1100 منزل دُفنوا جراء انهيار أرضي هائل دمر قرية نائية في شمال بابوا غينيا الجديدة، وفق «رويترز».

ويُخشى أن يكون المئات قد لقوا حتفهم في الانهيار الأرضي الذي وقع في قرية كاوكالام في إقليم إنغا، على بعد نحو 600 كيلومتر شمال غربي عاصمة البلاد بورت مورسبي.

وقالت صحيفة «بوست كوريير» نقلاً عن عضو البرلمان إيموس أكيم، إن الانهيار الأرضي دفن أكثر من 300 شخص و1182 منزلاً.

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وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية اليوم أنه تم انتشال أربع جثث من المنطقة بعد أن وصلت فرق الطوارئ إلى المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

وقالت الإذاعة إن الانهيار الأرضي أدى إلى منع الوصول إلى الطريق السريع، مما جعل الطائرات الهليكوبتر هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى المنطقة.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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