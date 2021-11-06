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السبت، 06-11-2021 06:52 م

انهيار سقف على رؤوس طلبة في العراق - فيديو

عراق


الوكيل الإخباري - تسبب انهيار سقف إحدى مدارس محافظة البصرة ، الغنية بالنفط في العراق، ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن الحادث أدى إلى إصابة عدد من التلاميذ.

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ويظهر مقطع الفيديو الذي قام بتوثيقه رجل بجانب أحد التلاميذ وهو يشير إلى السقف المنهار في مدرسة التلاحم الواقعة في ضواحي قضاء الدير التابع لمحافظة البصرة.


وتحتوي البصرة على أكبر آبار العراق النفطية، وتنتج ما لا يقل عن 80 بالمئة من النفط العراقي، وهي المنفذ البحري الوحيد للعراق على العالم، ويصدر العراق غالبية نفطه عبر موانئ البصرة.

 

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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