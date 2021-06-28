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الإثنين، 28-06-2021 01:46 م

انهيار عقارين في مصر

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الوكيل الإخباري- انهارت أجزاء من عقارين بمنطقتي "أبو سليمان واللبان"، بأحياء الجمرك وشرق الإسكندرية في مصر، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وانتقل مسؤولو الحي وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار مكون من 4 طوابق تقطنه 5 أسر وسقوط شرفة إحدى الشقق.

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وأسفر الحادث عن إصابة طفل بكدمات بسيطة وجرى نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وبعدها تلقت غرفة عمليات حي الجمرك، بلاغا يفيد انهيار أجزاء من العقار رقم 10 بشارع إسماعيل مهنا بمنطقة اللبان، واحتجاز عدد من السكان.


وتبين من المعاينة انهيار سلم العقار، دون وقوع أية إصابات بين السكان، وجرى إخراج السكان بواسطة الحماية المدنية، وتحرير محضرا بالواقعة بقسم شرطة اللبان.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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