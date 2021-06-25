الجمعة 25-06-2021
الوكيل الاخباري

40 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

الصفدي: نأمل رفع المملكة من القائمة الحمراء إلى الخضراء وبائيا

تشييع جثمان الناشط الفلسطيني نزار بنات

الصحة توضح حول تكليف الهواري بأعمال مدير مديرية الطب الشرعي

وزير الشباب : تكثيف الجولات الميدانية تنفيذا لتوجيهات الملك

الطاقة: بدء تشغيل مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي عام 2022

وزير الخارجية يلتقي بنظيره القبرصي اليوم

جمعية الفنادق : الملك وجه بتشكيل لجنة لمتابعة قطاع السياحة خلال أسبوع

إربد: 13 ألف شخص سجل على منصة مطعوم كورونا اليوم

وفيات الجمعة 25-6-2021

الجمعة، 25-06-2021 05:29 م

انهيار عقار مأهول بالسكان في مصر

1048484590_0_498_2730_1974_1000x541_80_0_0_15b3c06195c29d606597116b5a929f8e


الوكيل الاخباري - انهار عقار مكون من أربعة أدوار، ومأهول بالسكان، صباح اليوم الجمعة، في منطقة العطارين وسط الإسكندرية، شمالي مصر.

اضافة اعلان


وأفادت صحيفة "اليوم السابع"، بوجود عدد من قاطني العقار تحت الانقاض وانتشال شخصين مصابين بجروح وكسور طفيفة.

 

وانتقلت قوات الدفاع المدني والإنقاذ، وقوة من قسم شرطة العطارين، ومسؤولي حي وسط وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

الصين: مقتل 18 شخصاً في حريق بصالة للفنون القتالية

mali

إصابة 15 جندياٍ ألمانياً في انفجار سيارة مفخخة وسط مالي

cb5d75e3-6d61-45d6-8062-f5ce71f8be76

المفوضية الأوروبية: 5.2 مليار يورو لمساعدة اللاجئين السوريين بتركيا والأردن ولبنان

front-310321-lebanon

لبنان: أزمة الوقود تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الانتاجية

da8fecd155515e5f6da3c7600f9295af

إيران.. إجراء أول عملية جراحية عن بعد بواسطة إنسان آلي محلي الصنع

مكة

السعودية تعلن أسماء المرشحين لأداء فريضة الحج

أخبار متعلقة
download

الصين: مقتل 18 شخصاً في حريق بصالة للفنون القتالية

cb5d75e3-6d61-45d6-8062-f5ce71f8be76

المفوضية الأوروبية: 5.2 مليار يورو لمساعدة اللاجئين السوريين بتركيا والأردن ولبنان

333_1

مصر تعلن عدد مصابي قطار الإسكندرية

unnamed

مصر: أنباء عن إصابات جراء اصطدام جرار بقطار

1049273450_0_44_1034_603_1000x541_80_0_0_d16a3254c689850375ade590e59faae3

هذا ما دفعه بايدن مقابل هديته لبوتين

3956042001619621832

مصر.. دفن 20 جثة مجهولة عثر عليها بالقاهرة والجيزة