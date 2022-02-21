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الإثنين، 21-02-2022 10:35 ص

اوكرانيا .. انفجار يضرب منطقة مطار دونيتسك

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الوكيل الإخباري-وقع انفجار في منطقة مطار دونيتسك، في الجمهورية المعلنة من طرف واحد، في إقليم دونباس شرق أوكرانيا وفق ما أفاد مراسل " سبوتنيك".

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وقع انفجار بالقرب من منطقة المطار في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث سمع دوي قوي على مسافة عدة كيلومترات، حسبما أفاد مراسل وكالة سبوتنيك.


وتصاعدت الأزمة في إقليم دونباس في الأيام الأخيرة، حيث أعلنت كل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، عن استهداف أراضيها من قبل قوات الأمن الأوكرانية.


سبوتنيك

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