الأربعاء 09-03-2022
الوكيل الاخباري

بتوجيهات ملكية العيسوي يلتقي وجهاء محافظة معان

شركات التخليص: حركة نقل البضائع سوف تتأثر إذا طال أمد الأزمة الأوكرانية

الأرصاد توضح حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس

ولي العهد يتابع تمرين "استجابة النشامى" لمحاكاة سيناريو هجوم إرهابي - صور

الخارجية: اخراج 120 أردنياً وعائلاتهم من سومي الاوكرانية

دعوة عاجلة للأردنيين في سومي

التعليم العالي: شمول جميع الطلبة المتقدمين للاستفادة من المنح والقروض

جهود لتأمين إجلاء آخر مجموعة من الأردنيين لخارج سومي

ارتفاع قيم حوالات الأردنيين إلى 608 ملايين دينار خلال الشهر الماضي

ارتفاع أسعار الذهب محليا

الأربعاء، 09-03-2022 12:45 م

اوكرانيا: تصريحات الرئيس فهمت بشكل خاطئ ومتمسكون بالانضمام للناتو

20190306_190306-ukraine-nato


الوكيل الإخباري-بعد البلبلة التي أثارتها تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال الساعات الماضية بقوله، إن بلاده لم تعد ترغب بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، أوضحت مستشارته يفغينيا كرافشوك، أن التصريحات فهمت بشكل خاطئ

اضافة اعلان

.
وأشارت في اتصال مع العربية/الحدث اليوم الأربعاء، إلى أن زيلينسكي قال إن بلاده غير جاهزة أو مؤهلة الآن للانضمام.


كما أردفت "ما زلنا نرغب في الانضمام للحلف بالمستقبل".

 

إلى ذلك، شددت على أن "روسيا غير قادرة على السيطرة على المدن الكبرى على الرغم من مرور أسبوعين على غزوها"، وفق تعبيرها.


أما في ما يتعلق بالتطورات الميدانية على الأرض، في مواجهة القوات الروسية، فشددت على أن كييف قلعة صامدة ولن تسقط، معتبرة أن الروس يواجهون كافة الشعب الأوكراني وليس فقط القوات المسلحة.


وأضافت أن كييف تسعى في هذه المرحلة للحصول على الأسلحة لمواصلة القتال.

 

كذلك، تطرقت إلى احتمال أن تنشر موسكو بعض الفيديوهات المفبركة لزيلينسكي مستسلما، مشددة على أن هذا لن يحصل أبدا، وأن الرئيس الأوكراني سيدافع كما بقية الأوكرانيين عن البلاد حتى آخر رمق.

وردا على سؤال حول احتمال أن تكون هناك حكومة تعمل في المنفى، في حال سقطت العاصمة، أكدت مجددا أن "هذا لا يمكن تخيله، وأن البلاد بمواطنيها صامدة".

 

أما عن المنشآت النووية في البلاد، فحذرت من تعرض الروس لها لاسيما في تشيرنوبل وزابوريجيا، معتبرة أن مثل تلك التصرفات تهدد أوروبا برمتها.

 

العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخارجية-الروسية

الخارجية الروسية تعلق على العقوبات اليابانية

٢٠٢٠٠٧٢٣_٠٠١٧٠٨

الحكومة المصرية تصدر بيانا حول أنباء عن " اعلانات وظائف " خارج البلاد

_123398950_430b7f12-42c2-441c-a491-310ed0bf8ef7

اتفاق روسي أوكراني على ممرات لإجلاء المدنيين من 6 مناطق

3363306

بريطانيا تحظر تصدير سلع وتكنولوجيا الفضاء إلى روسيا

FNW8We5VcAElrR2

لدول محددة .. بوتين يوقع مرسوما بحظر الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا

skynews-russia-ukraine-graphic_5690548 (1)

روسيا تحذر الغرب: عقوباتنا ستؤلمكم

أخبار متعلقة
britain-flag

بريطانيا: الوضع في أوكرانيا قد ينتهي بصراع مع حلف الناتو

164439276804721900

الناتو يعلن أنه سينشر قوات إضافية في اتجاه الشرق بسبب النزاع في أوكرانيا

5fbf54784c59b706ba4693b4

روسيا تحذّر أمريكا: سنردُّ بإجراءات عسكرية إذا لم تنسحبوا من شرق أوروبا وتوقفوا تسليح أوكرانيا

thumbs_b_c_ebd221aa0f6a441c73ff3f2059abab22

الخارجية الأمريكية: واشنطن ستؤيد أي قرار أوكراني بخصوص العضوية في الناتو

62050adb4c59b72b133d6488

قوات بريطانية تصل بولندا على خلفية التصعيد حول أوكرانيا

resized_74e65-e99d683c_111762699_e172a771a63b433e948e2e9672efefa2

جونسون: أي غزو روسي لأوكرانيا سيكون كارثة كاملة