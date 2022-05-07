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السبت، 07-05-2022 03:04 م

اوكرانيا .. عودة مترو أنفاق كييف للعمل من جديد

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الوكيل الإخباري-عادت خطوط قطارات الأنفاق (المترو) في العاصمة الأوكرانية كييف للعمل بشكل طبيعي بعدما كانت ملجأ لآلاف الأشخاص، عقب بدء الهجوم الروسي.

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وبدأت الحياة بالعودة إلى طبيعتها في العاصمة، مع بسط الجيش الأوكراني سيطرته مجددا على كافة التجمعات السكنية في منطقة كييف، الشهر المنصرم.


واستعادت خطوط الأنفاق زخمها السابق بعد أن كانت تعمل بشكل متقطع في بدايات الحرب، حيث ظلت محطات المترو ملجأ لآلاف الأشخاص نحو 45 يوما.

 

وفي حديث للأناضول، قالت المسؤولة في شرطة كييف، ناتاليا صتش، إن محطات الأنفاق تعد مقاومة للهجمات، لكونها مبنية في مكان عميق.


وأضافت أن آلاف الأشخاص احتموا من الهجمات، في محطات المترو لنحو 45 يوما.
ولفتت إلى أن البعض كان يصاب بالذعر والآخر يبكي، وأشارت إلى معاناة الأطفال خلال تلك الأيام، على وجه الخصوص.


ونوهت أن خبراء نفسيين كانوا يعملون على تقديم الدعم النفسي للأشخاص اللاجئين إلى محطات المترو، وأنهم كانوا حريصين على منع سريان الذعر في نفوسهم.


بدورها قالت إرينا التي فضلت عدم الكشف عن لقبها، إنها لجأت إلى محطات المترو خلال الهجمات.


وأضافت" لقد عشنا لحظات صعبة للغاية ومازلنا، أفكر بجشينا وأمهاتنا اللواتي يذرفن الدموع، لا أستطيع تقبل حقيقة أننا عشنا هكذا حرب، وآمل ألا تقع حروب في دول أخرى".


وأطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد التام، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.

 

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