اول تعليق لولي عهد السعودية على الاتفاق السعودي مع قطر

الوكيل الاخباري -

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اتفقت السعودية وقطر على فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية اعتباراً من مساء الاثنين.وأكّد مسؤول كويتي، أن "السعودية ستفتح الحدود البرية والمجال الجوي أمام قطر".وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن سياسة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية، وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها، وبما يحقق أمنها واستقرارها.وأكد أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين، وقادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا.