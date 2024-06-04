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الثلاثاء، 04-06-2024 08:27 ص

ايران : إغلاق باب الترشح للرئاسة واعلان القوائم الثلاثاء القادم

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الوكيل الإخباري- أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، الاثنين، في ختام اليوم الخامس والأخير لتقديم الترشيحات في الدورة الـ14 لانتخابات الرئاسة الإيرانية، أن عدد المتقدمين قد بلغ 80 شخصاً.اضافة اعلان


وفي هذه المرحلة، يعمل مجلس "صيانة الدستور"، المؤلف من 12 عضواً، في فترة لا تتجاوز سبعة أيام لتأكيد أهلية المرشحين لخوض الانتخابات أو رفضها، وفق معايير محددة، على أن ينشر يوم الثلاثاء القادم 11 حزيران الجاري قائمة المرشحين المؤهلين لخوض المنافسة.

وستنطلق الدعاية الانتخابية للمرشحين النهائيين في 12 يونيو وستستمر 16 يوماً على أن تُجرى الانتخابات في الـ28 من يونيو عن طريق التصويت المباشر للشعب.

ومن أبرز المرشحين للرئاسة الإيرانية، علي لاريجاني، محمود أحمدي نجاد، سعيد جليلي، عبد الناصر همتي وغيرهم من الأسماء.

وكانت الرئاسة الإيرانية قد أعلنت في 20 مايو 2024، مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين بتحطم مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.


RT

 




 

 


 

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