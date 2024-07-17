ايران تنفي علاقتها بالهجوم الأخير على ترامب

الوكيل الإخباري- نفت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة وجود مؤامرة إيرانية لاغتيال ترامب.



وقالت البعثة إن ترامب مجرم ويجب محاكمته ومعاقبته أمام محكمة قانونية لأمره بقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.



وفي مقابلة مع شبكة "سي ان ان "قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري: "لقد أخبرتك صراحة أننا سنلجأ إلى الإجراءات والأطر القانونية والقضائية على المستوى المحلي في البلاد والدولي من أجل تقديم مرتكبي ومستشاري اغتيال الجنرال سليماني العسكريين إلى العدالة".



وعندما سُئل عما إذا كان ذلك يعني عدم استخدام تدابير عنيفة، قال باقري: "لن نلجأ إلا إلى الإجراءات القانونية والقضائية الإيرانية والدولية".



وقال باقري: "الأميركيون علناً إنهم اغتالوا القائد العسكري الإيراني الكبير. لذا فمن حقنا الطبيعي متابعة هذه القضية، ويجب تقديم المتهمين في هذه القضية إلى العدالة في محكمة عادلة".

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وكانت قد تحدثت شبكة "سي إن إن"عن احتمالية أن تكون محاولة اغتيال ترامب جاءت في سياق ما وصفته مصادرها بـ"المؤامرة الإيرانية" ، حيث يعتبر الرئيس ترامب خصم وعدو لدود لطهران ففي عهده تم الانسحاب من الاتفاق النووي وقتل سليماني الذي كان ركن من أهم أركان السلطة في إيران.



ونجا ترامب منذ ايام ، من محاولة اغتيال بعد أن أطلق شخص رصاصة أصابت أذن الرئيس السابق بينما كان يتحدث في تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا

سكاي نيوز عربية